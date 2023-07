45 Jahre Tradition und Brauchtum

Die Damen in prächtigen Festtagsdirndlkleidern, mit Goldhauben oder Flügeltuch geschmückt, die Herren im stattlichen Hammerherrenanzug – so zog der Waidhofner Goldhauben- und Trachtenverein in die Stadtpfarrkirche, um das 45-jährige Bestehen zu feiern. Stadtpfarrer Herbert Döller zelebrierte den Festgottesdienst, der vom Bäuerinnenchor Waidhofen unter der Leitung von Lucia Mayrhofer-Fröhlich und Christoph Hirtenlehner an der Orgel gestaltet wurde.

Im Jahr 1978 wurde das Singspiel „Die blühende Linde“ aufgeführt, bei der die Goldhaubenträgerinnen als Statistinnen mitwirkten. Angeregt durch diese Aufführung, gründeten Stefanie und Ferdinand Lindner die Goldhauben- und Trachtengruppe. Stefanie Lindner war bis 1990 Obfrau, es folgte Alfred Pischinger. Seit 1997 ist Gründungsmitglied Agnes Hirsch die umtriebige Obfrau.

„Wir beteiligen uns an kirchlichen Festen wie Fronleichnam, Goldhaubenwallfahrt, Dirndlgwandsonntag oder Erntedank und wollen so den Menschen das Brauchtum näherbringen. Im Winter widmen wir uns altem Handwerk, das nicht in Vergessenheit geraten soll. Die Pflege der Unteren Buchenbergkapelle mit dem Andachtsgarten, des Holzerbauernkreuzes und der Eibenbergkapelle macht uns Freude. Gerne verwöhnen wir mit gebackenen Mäusen und bewachen den Maibaum“, erzählt Obfrau Agnes Hirsch von den vielen Aktivitäten.

Anlässlich der Jubiläumsfeier bedankte sich Agnes Hirsch bei den 62 Mitgliedern für die aktive Vereinsarbeit und machte Werbung für Neue: „Vielleicht konnte ich das Interesse für den Goldhaubenverein wecken. Jeder ist herzlich willkommen!“