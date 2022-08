Andreas Plappert lieferte kulinarisches Experiment mit Tiefgang

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Mit Produkten aus dem Mostviertel, welche die Welt erobert haben, möchte ich euch heute beeindrucken!“, sagte Schlosswirt Andreas Plappert eingangs – und es ist ihm mehr als gelungen. Mit seinem Team aus renommierten Köchen, darunter sein langjähriger Freund und Haubenkoch Manfred Stockner, servierte er den zahlreichen Gästen das „Mostviertel und den Rest der Welt“. Grundvoraussetzung dabei waren die Regionalität der Produkte und das Experimentieren abseits des Mainstreams. „Wir haben uns auf die Suche nach Mostviertler Produzenten gemacht, die es geschafft haben, ihre Produkte auch außerhalb Österreichs zu vertreiben“, bemerkte Plappert.

Beim Treffpunkt im stimmungsvollen Ambiente der „Schwarzen Kuchl“ servierte der Schlosswirt gleich zwei Kostproben aus der Fischzucht von Niko Jungwirth. So gab es jungen Saibling, frittiert und roh mariniert. Als Aperitif wurde der Birnendessertwein Mostello aus der Destillerie Farthofer in Öhling gereicht. Sehenswert war die Entstehung eines Barrique-Fasses, das Fassbinder Alexander Wachauer von der Fassbinderei Stockinger am Ufer des Schwarzbachs fertigte.

Im Lokal erfuhren die Gäste vom Weinexperten Leroy Przibilla Wissenswertes über den Wodka, der die Erdäpfel mit Saiblings-Kaviar begleitete. Die „Piraten aus Übersee“, die Signalkrebse, dominierten den nächsten Gang, sie wurden mit Stosuppe gereicht. „Der Signalkrebs verdrängte den einheimischen Flusskrebs. Um diesen zu schützen, dürfen wir den Signalkrebs verarbeiten!“, freute sich Plappert über diese spezielle Zutat.

Ei im Eichensud, Dessert aus zwölf Komponenten

Der nächste Gang – Ei mit Pilzen – erforderte Kreativität und Experimentierfreudigkeit. Das Ei wurde in Olivenöl confiert und im Eichensud der „Stockinger Fässer“ gemeinsam mit heimischen Pilzen serviert. Unglaublich raffiniert war der letzte Hauch zur Perfektion – Eichenspäne wurden über die Delikatesse gehobelt. Dazu passend gab es große Weine aus kleinen Fässern. Die nächste kulinarische Überraschung war ein Bergschaf, einerseits gegrillt, andererseits wie eine französische Pastete zubereitet, angerichtet mit Zwetschken, Mangold und Schwarzbrot.

Eine kulinarische Sensation war anschließend das Dessert, das Spitzenkoch Daniel Marka aus zwölf Komponenten kreierte. Dabei vereinte er griechisches Olivenöl von der Ybbsitzerin Silvia Ntokos-Scheiblauer mit frischen Brombeeren und reifen Tomaten. Der kulinarische Abend klang gemütlich im Lokal „Flaschenpost“ aus.

Das kontinuierliche Hinterfragen von Traditionen, das Heben kulinarischer Schätze und der Blick über den eigenen Tellerrand – das ist es, was die Feldversuche ausmacht. Das Experimentieren mit allem, was das Mostviertel, dieser außergewöhnliche Landstrich, hergibt, ist hervorragend gelungen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.