Anton Pichler: Promotion in Oxford

Der in Konradsheim aufgewachsene Anton Pichler hat sein PhD-Studium in Mathematik an der Universität Oxford erfolgreich abgeschlossen.

Die ursprüngliche Berufsausbildung führte Anton Pichler anfangs in eine ganz andere Richtung. Nach der Hauptschule in Waidhofen absolvierte er eine Lehre zum Elektrotechniker in der Böhler-Uddeholm.

Es folgten die Berufsreifeprüfung und die Bachelorstudien Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Uni Wien, inklusive eines halbjährigen Studienaufenthalts an der New York University. Das Masterstudium Quantitative Finance absolvierte er an der WU Wien. Danach ging Anton für Forschungszwecke an das In stitute for New Economic Thinking an der Universität Oxford. Nach vier Jahren durfte er im Kreise von Familienangehörigen seinen Doktor-Abschluss in Oxford gebührend feiern.

Seine Promotionsarbeit mit dem Titel „Network-dependent dynamics of innovation and production“ befasst sich mit der Modellierung von technologischen Dynamiken in Patentsystemen und der Ausbreitung von wirtschaftlichen Schocks in Produktionsnetzwerken.

Mittlerweile forscht Anton Pichler am Complexity Science Hub in Wien, einem Forschungsinstitut für die Analyse komplexer Systeme mit rund 60 internationalen Forscherinnen und Forschern. Das Institut wird von verschiedenen Universitäten getragen und beschäftigt sich u. a. mit Systemrisiken in Finanzmärkten, Entstehung und Zerfall von Zivilisationen und der öffentlichen Gesundheitsversorgung.

Modelle zu Auswirkungen der Energiewende

Pichlers Forschungsbereich liegt in der Modellierung sozioökonomischer Auswirkungen der Energiewende. Man kann ihn als Klimaökonomen bezeichnen, der mittels wissenschaftlicher Methoden zu einem besseren Verständnis der gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge der anstehenden Klima- und Energieherausforderungen beitragen will.

Die Dorfgemeinschaft Konradsheim gratuliert herzlich zum Studienerfolg.

