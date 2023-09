Beliebter Treffpunkt der Kulturen

Jeden ersten Samstag im Monat veranstaltet der Verein „Mit-Menschen“ ein Cafe Miteinander im Jugendzentrum Bagger. Bei Kaffee und Kuchen lernen sich Menschen verschiedener Nationen kennen. Der Obmann des Vereins Andreas Schauer, die Stellvertreterin Gabi Weber sowie Roswitha Bramauer und Monika Pöllinger freuten sich auch am vergangenen Samstag wieder über den zahlreichen Besuch und die netten Begegnungen. Bei diesem Treffen waren alle Besucher auch zum Kinderliederkonzert mit Viktor Bauernfeind in den Konviktgarten geladen, was sehr gerne angenommen wurde.