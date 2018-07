Die Blutspendedienste des Österreichischen Roten Kreuzes stehen jährlich vor einer großen Herausforderung, denn die Patienten müssen in den Spitälern unabhängig vom Wetter täglich mit Blutkonserven versorgt werden. Doch die heißen Temperaturen halten die Menschen vom Blutspenden ab.

Nicht nur das Wetter alleine macht die Blutversorgung im Sommer schwierig. Urlaube, Auslandsreisen in Gebiete, die eine Sperrfrist nach sich ziehen, oder die Tatsache, dass viele Menschen an ihren freien Tagen lieber ins Bad oder in den Schanigarten gehen, als Blut zu spenden, macht die Planung unsicher.

Umso erfreulicher ist es, dass am vergangenen Freitag 222 Personen dem Aufruf zur Blutspende in den Saal der Raiffeisenbank Waidhofen gefolgt sind. Großer Dank gilt hier der Raiffeisenbank Ybbstal für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit sowie der Bezirksstellenverantwortlichen für Blutspenden Gertrude Käferbeck und ihrem Team für die unermüdliche Arbeit.