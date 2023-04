Claudia Leonhartsberger wurde Schützenkönigin beim Lions-Treffen

Neben der überregionalen Zusammenarbeit trafen sich die Lions-Clubs Waidhofen-Eisenwurzen und Weyer kürzlich bei der Schützengesellschaft 1514 in Waidhofen an der Ybbs. Beim spannenden Wettkampf gewann der Lions-Club Weyer in der Mannschaftswertung knapp vor Waidhofen, die Waidhofner Schützenkönigin Claudia Leonhartsberger siegte jedoch mit großem Abstand vor der Konkurrenz. Die meisten Ringe erzielte Andreas Brandner vor Lions-Präsident Roman Sonnenschein aus Weyer. Nach der Siegerehrung wurde auf den Geburtstag von Erich Abfalter angestoßen.

