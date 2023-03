Dialektlyrik-Abend mit Lugbauer und „zoat“

In Text und Ton erwecken die Künstlerinnen ein lyrisches Ich zum Leben, das sich zwischen Verlieben (faschaun) und Vergehen (fagee) im Irren übt (farena). Dabei ergründet es die Schönheit des„Schiachseins“, verfällt diversen Anziehungskräften, driftet aus der Bahn, fällt in rabenschwarze Löcher, tanzt auf friedhofsnahen Gehsteigen, würde den Menschen in der U-Bahn ganz gerne seine Meinung geigen, schaut dann aber doch lieber dem Himmel beim Blausein zu. Der Livesoundtrack dazu kommt vom samtweichen Klanggefüge „zoat“, bestehend aus Anna Großberger und Viktoria Hofmarcher. Musik und Text verschmelzen und lassen das Publikum eintauchen in eine wundersame Welt. Die ist leise. Und laut. Euphorisch. Und verzweifelt. Wütend. Und versöhnlich. Traurig. Und schön.

Karten sind auf oeticket.com und im Bürgerservice des Rathauses erhältlich.

