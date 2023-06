Dorfbus „EMIL“ fährt nun auch in St. Leonhard/Walde

Die „EMIL“-Dorfbusse sind in Waidhofens Ortsteilen bereits eifrig im Einsatz: für Ausfahrten mit Vereinen, für Fahrten, die nicht durch den öffentlichen Verkehr abgedeckt sind, aber auch für Kindergartentransporte, die so gemeinsam organisiert werden. Vor Kurzem erhielt nun auch der Ortsteil St. Leonhard/Walde seinen eigenen E-Dorfbus.

Auch in St. Leonhard wurde für den „EMIL“ eigens ein Mobilitätsverein gegründet, der bereits über 100 Mitglieder hat. Das System beruht ebenso wie in den anderen Ortsteilen auf ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern. Die Stadt Waidhofen stellte dem Verein einen Opel Vivaro-e zur Verfügung. „Danke an alle Sponsoren, die uns bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützen“, betont Gemeinderat Josef Frühwald.