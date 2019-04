Auf der L88 in Waidhofen an der Ybbs ist es am Montagvormittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen.

Der Lenker des Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, berichtete das Rote Kreuz. Nach der Versorgung an Ort und Stelle wurde der Mann in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb ohne Blessuren.