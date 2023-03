Ein steiler Zahn: Ausstellung in Praxis

Die geräumige Ordination der Zahnärztin Christiane Presenhuber war am Freitag regelrecht überfüllt. Denn die kunstaffine Ärztin lädt regelmäßig Künstlerinnen und Künstler ein, in ihren Räumlichkeiten Arbeiten zu präsentieren. Seit Freitag sind dort Arbeiten der Malerin Veronika Smejkal zu sehen. Zu eben dieser Vernissage lud Presenhuber Freunde der Malerin und ihre eigenen Freunde am Freitag ein. Die in St. Pölten geborene und lange in Lilienfeld beheimatete Künstlerin, die nun in der Wiener Josefstadt lebt und arbeitet, hat sich in ihren Arbeiten auf Frauenporträts spezialisiert, die sie in schwungvollen Pinselstrichen zu Papier bringt.

Zahnärztin Christiane Presenhuber bietet Veronika Smejkal (von links) die Wände ihrer Ordination am Unteren Stadtplatz als Ausstellungsfläche. Foto: NÖN, Lugmayr

„Weibliche Figuren wähle ich auch deshalb, weil mir runde kurvige Linien so leicht von der Hand gehen“, sagt die Künstlerin. Besondere Arbeiten entstehen dabei auf hinterleuchtbaren Polyvinylchlorid-Platten (PVC), deren Magie durch die Lichtdurchflutung besondere Strahlkraft bekommt.

Smejkal kann auf eine reiche Ausstellungstätigkeit verweisen. Die spanischen Städte Burgos und Salamanca oder die österreichische Botschaft in Washington D.C. haben ihre Arbeiten schon gesehen. „Veros Arbeiten passen so gut in meine Ordination, ich hoffe, dass sich meine Patienten an machen freizügigen Details nicht stoßen“, schmunzelte die Ärztin und Ordinationsgaleristin.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.