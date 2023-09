Einkaufsnacht: Modisch in den Herbst

Die zahlreichen Besucher der Einkaufsnacht, die am vergangenen Freitag in Waidhofen über die Bühne ging, hatten die Möglichkeit, sich für den bevorstehenden Herbst einzukleiden – ganz nach dem Motto „Zurück aus dem Urlaub – modisch in den Herbst“.

Gut angekommen ist auch das Rahmenprogramm mit verschiedenen DJs und Livemusik von „The Riversides“. Die Besucher genossen verschiedenste kulinarische Angebote wie französische Crêpes und kühle Getränke.

„Wir möchten den Besuchern ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis bieten“, freute sich Michael Welser vom Stadtmarketing Waidhofen über den großen Anklang der Einkaufsnacht.