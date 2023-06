Erneuerbare Energiegemeinschaft startete Testphase

Die Stadt Waidhofen arbeitet derzeit intensiv am Aufbau einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft. Über 100 Waidhofnerinnen und Waidhofner haben nach dem ersten Anmeldefenster ihr Interesse bekundet. Vorerst startet die Stadt mit den eigenen Anlagen, um in einer Testphase von circa zwei Monaten die internen Abläufe und die Verwaltung zu testen. Somit tragen derzeit nur die gemeindeeigenen PV-Anlagen zur Erzeugung in die Energiegemeinschaft bei.

Vollbetrieb voraussichtlich ab Herbst

„Bürgerinnen und Bürger können sich als Verbraucher oder Erzeuger gerne beteiligen. Ebnen wir gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Zukunft“, lädt Bürgermeister Werner Krammer zum Mitmachen ein. Voraussichtlich im Herbst soll dann die Erneuerbare Energiegemeinschaft in Vollbetrieb sein. Aktuell belaufen sich die Preise bis Jahresende auf 0,25 € netto je kWh. Für potenzielle neue Interessentinnen und Interessenten ist die Anmeldung wieder geöffnet: www.energiegemeinschaften.ezn.at/waidhofen.

Das Kraftwerk, das die EGW betreibt, erzeugt im Jahresschnitt ca. 5.000.000 kWh Strom. Mit dieser Menge Strom können ca. 1.250 Haushalte versorgt werden. Gleichzeitig werden gerade sechs E-Tankstellen (5x11 kW, 1x 22 kW) fix installiert, die in das Roamingnetzwerk des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEO) für alle zugänglich eingebunden werden. Die Planungen für die Erweiterung um eine DC-Ladestation mit 150 kW laufen ebenfalls. Außerdem wird am Dach des Kraftwerks zusätzlich eine 17-kWp-PV-Anlage errichtet.