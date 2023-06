An der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbs wurden die ersten Übertrittsprüfungen in Gesang absolviert. Lucia und Linus Amenitsch, beide aus der Klasse Julia Heigl, schlossen am Freitag, 16. Juni, die Silberprüfung erfolgreich ab. Musikschuldirektor Christian Blahous gratulierte herzlich.