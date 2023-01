Fahrräder nach Diebstahl sichergestellt: Hinweise erbeten

"Ein Fahrrad der Marke KTM soll am 28. Dezember 2022 im Stadtgebiet von Waidhofen/Ybbs aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses gestohlen worden sein, ein weiteres Fahrrad der Marke Prophete, soll am 29. Dezember 2022 im Bereich des Bahnhofes Amstetten gestohlen worden sein", berichtete die Landespolizeidirektion (LPD) NÖ in ihrer Aussendung. Beide Fahrräder hätten laut Exekutive sichergestellt, aber nicht ihren Besitzern zugeordnet werden können.

Die Besitzer werden daher nun gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs, unter der Telefonnummer 059133-3180, zu melden.

Die Kriminalisten der Polizeiinspektion Waidhofen setzen laut der LPD-Infos Erhebungen zu weiteren Straftaten, die der Beschuldigte begangen haben soll, fort.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.