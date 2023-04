Gang zu Waidhofens Spezialisten: Haar Total und MOMO stellten sich vor

Am Donnerstag, 23. März, ging es beim Friseursalon Haar Total mit der Serie „Gemma zu den Spezialisten“ weiter. Der Friseursalon Haar Total ist schon seit 22 Jahren mitten in der Waidhofner Altstadt aktiv. Hier können sich die Kunden mit speziell ausgewählten Produkten verwöhnen lassen. „Wir sind nicht nur für Damen die erste Adresse, wir haben auch für die Herren ein besonderes Angebot mit einer eigenen Herrenserie“, erklärte Firmenchefin Michaela Mathä.

Gespannt lauschten die Gäste den Präsentationen der Gastgeberinnen. Foto: Verein Stadtmarketing

„Bei uns wird auch die Lehrlingsausbildung und eine ständige Weiterbildung großgeschrieben. Dadurch haben wir langjährige, motivierte Mitarbeiterinnen, die unsere Kunden verwöhnen“, fuhr Mathä fort und sprach bei dieser Gelegenheit ihrem Team ein besonderes Lob aus. Dabei betonte sie, wie wichtig gerade im täglichen Umgang mit den Kunden eine gute Kommunikation auf Augenhöhe sei.

Mit einem neuen Konzept, bei dem vor allem gesundes Essen mit regionalen Zutaten und vielen veganen Speisen im Vordergrund steht, stellte sich anschließend das MOMO vor, das an diesem Abend auch für die Verköstigung der Gäste sorgte. Das Lokal von Verena und Thomas Sykora liegt am Zugang zur Altstadt beim Hartner-Gasserl und bietet mit den Räumlichkeiten in den alten Mauern und seinem gemütlichen Gastgarten einen Ort zum Wohlfühlen.

Bei gesundem Frühstück und schnellem Mittagessen werden die Gäste vom Servicepersonal verwöhnt. Auch im Getränkebereich findet man neben dem klassischen Angebot viele neue kreative Drinks. „Bei uns dürfen sich die Mitarbeiter auch selber etwas einfallen lassen, wir fördern die Symbiose zwischen Gast und Servicepersonal“, erklärte Geschäftsführerin Verena Sykora.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung klang der Besuch bei den Spezialisten mit köstlichen Drinks und interessanten Gesprächen aus.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.