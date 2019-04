Opposition hat Vorbehalte gegen kürzere Stadtbahn. Nur SPÖ will Gemeinderatsbeschluss mittragen.

Die Waidhofner Citybahn soll verkürzt werden. Wie Bürgermeister Werner Krammer (WVP) bekannt gab, soll die Waidhofner Stadtbahn künftig nur noch zwischen dem Hauptbahnhof und der HTL verkehren, um zwischen Gstadt und Kreilhof ein durchgehendes Betriebsgebiet realisieren zu können. Auf Teilen der Bahntrasse soll ein Radweg geschaffen werden. Positiv käme – so der Stadtchef – hinzu, dass sich die Stadt durch die Auflassung der Teilstrecke Kosten für die Sicherung von Eisenbahnkreu-

zungen spare. Diese Ersparnis soll in ein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot fließen. Am kommenden Montag soll dieses Paket dem Waidhofner Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die NÖN berichtete.

Dass dieses Paket beschlossen wird, ist angesichts der satten absoluten Mehrheit der Volkspartei im Waidhofner Gemeinderat so gut wie fix. Die Opposition steht der Verkürzung der Citybahn allerdings ablehnend gegenüber.

„Der öffentliche Verkehr sollte attraktiviert werden. Der Bürgermeister ist ein Klimaschurke.“Matthias Plankenbichler, Die Grünen

Lediglich die SPÖ kündigte an, dem Paket zustimmen zu wollen, auch wenn sie die Streckenverkürzung für bedenklich hält. Man hätte das Konzept des Vereins Pro Ybbstalbahn, welches einen Busbahnhof in Gstadt und einen Radweg neben der Bahn vorgesehen hätte, viel abgewinnen können, hält SPÖ-Vizebürgermeister Martin Reif-ecker fest. Allerdings sei dies mit der WVP nicht möglich.

SPÖ möchte Haltestelle beim Eurospar

„Wir haben uns deshalb dem Problem von der anderen Seite genähert“, sagt Reifecker. „Da an einer Verkürzung offensichtlich nichts vorbeiführt, werden wir bei dem Gemeinderatsbeschluss zwar mitgehen, jedoch eine Reihe von Zusatzanträgen einbringen.“ Darin wird die SPÖ eine Führung der Citybahnstrecke bis zum Eurospar sowie eine zusätzliche Haltestelle bei der Firma Oberklammer fordern. Außerdem soll ein Öffi-Ticket eingeführt werden, mit dem um 35 Euro alle öffentlichen Verkehrsmittel im Gemeindegebiet von Waidhofen genutzt werden können.

Keine Zustimmung wird es hingegen von der Liste FUFU geben. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil spricht von einem „Paket-Schmäh“. „Auch wenn einzelne Bausteine sinnvoll sind, kann ich dem Gesamtpaket nicht zustimmen. Die Demontage der Bahn ist ein großer Fehler. Und auch wenn nur 30 Leute am Tag dort fahren, ist es gut, dass es diese Möglichkeit gibt.“ Für Dowalil ist der Weiterbestand der Citybahn sehrwohl auch neben einem Betriebsgebiet möglich. „Dass man nicht beides machen kann, ist ein Blödsinn“, sagt er. „Außerdem ist einmal zu hinterfragen, welche Firmen sich dort ansiedeln wollen und wie viele Quadratmeter an Fläche sie brauchen.“ Dass man die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen hernehme und gegen ein Sammeltaxi ausspiele, stößt dem FUFU-Stadtrat sauer auf.

Auch die FPÖ wird der Verkürzung der Citybahn nicht zustimmen. „Wir haben immer für die Citybahn gekämpft“, sagt FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll. „Wenn man hier ein Betriebsgebiet ansiedelt, so ist es auch sinnvoll, wenn dieses von der Citybahn erschlossen wird“, sagt Knoll. „Wenn in diesen Betrieben Lehrlinge ausgebildet werden, hätten diese mit der Citybahn eine Möglichkeit, um zur Arbeitsstätte zu gelangen.“ Einen Radweg auf Waidhofner Seite hält der FPÖ-Gemeinderat für nicht notwendig, da es ja einen auf der gegenüberliegenden Ybbsseite gebe. Aus wirtschaftlicher Sicht sei das Paket freilich gut, gibt Knoll zu. Dennoch solle man die Schieneninfrastruktur nicht zerstören.

Auch Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler wird dem Paket seine Zustimmung verweigern. „In Zeiten des Klimawandels sollte der öffentliche Verkehr attraktiviert werden“, meint er. „Stattdessen verbaut man Flächen und schafft ein Betriebsgebiet für nichts.“ Den Bürgermeister nennt der Grüne einen „Klimaschurken“ und er verweist auf das Konzept des Vereins Pro Ybbstalbahn. „Dieses Konzept ist gut. Dass man es nicht aufgreift, ist unverständlich.“

UWG-Mandatar Michael Elsner möchte den Antrag abwarten, der im Gemeinderat beschlossen werden soll. „Ich kenne den Antrag nicht, bin aber schon sehr gespannt, denn eigentlich fällt die Bahn nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, sondern in jenen des Eigentümers. Eigentlich muss die NÖVOG bzw. das Land NÖ über die Verkürzung der Citybahn entscheiden.“ Dieser Gemeinderatsbeschluss könne nur eine Positionierung sein, so Elsner weiter. Aber auch bei einer Empfehlung werde er nicht mitgehen. „Da beschließt dann ja jede Gemeinde selbst, ob sie ihre Bahn auflässt“, sagt der UWG-Mandatar. Außerdem kenne er kein Ausbaukonzept für ein Betriebsgebiet oder irgendwelche Verträge. „Für mich riecht das arg nach einer Mogelpackung.“

Hinsichtlich der Eisenbahnkreuzungssicherung verweist Elsner auf die Rudolfsbahnstrecke. Hier habe die ÖBB mit der Gemeinde eine gute Lösung gefunden. Ähnliches solle für die Citybahnstrecke angestrebt werden. „Es geht ja darum, so viele Eisenbahnkreuzungen wie möglich aufzulösen. Da wäre auch auf der Citybahnstrecke einiges möglich“, sagt Elsner.

Man sei über den Wunsch der Stadt informiert worden, Veränderungen am Angebot der Citybahn vorzunehmen, heißt es seitens der NÖVOG. Eine Prüfung dieser Vorschläge sei allerdings erst nach einem Beschluss des Gemeinderats und nach einem konkreten Auftrag des Landes NÖ als Eigentümer möglich.