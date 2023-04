Gut fürs Herz: „Ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung“

Das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs ist Herz- und Schrittmacherzentrum der Region und deckt die Versorgung der gängigen Techniken der Herz-Kreislaufmedizin mit einem Herzkatheterlabor ab. 2023 wurden bereits 370 Eingriffe im Herzkatheterlabor durchgeführt. Doch wie kann das Herz gesund gehalten werden? Simon Papai, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie am LK Waidhofen/Ybbs, weiß, wie unser Herz gesund bleibt:

„Um unser Herz gesund zu halten, sollen wir selbst gesund leben. Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, die sogenannte mediterrane Ernährung kann hier an erster Stelle empfohlen werden“, erklärt Papai. Die mediterrane Ernährungsweise, auch Mittelmeer-Diät genannt, basiert auf viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreideprodukten, Olivenöl, moderatem Fischkonsum und einer gemäßigten oder geringen Menge an Milchprodukten und Fleisch. Die Diätologinnen des LK Waidhofen empfehlen bei der Lebensmittelauswahl eine Anpassung an saisonale und regionale Gegebenheiten. Heimisches Obst und Gemüse enthält reichlich Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und ist außerdem klimafreundlich. Regionaler Fisch weist eine geringere Schadstoffbelastung als Meeresfisch auf und ist daher zu bevorzugen.

Neben einer gesunden Ernährung trägt auch „regelmäßige körperliche Bewegung dazu bei, dass unser Herz optimal arbeiten kann. Dafür ist eine tägliche, moderate körperliche Belastung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten ideal“, informiert Papai.

Vermeiden sollte man übermäßigen Alkoholkonsum oder Rauchen. „Bereits eine Zigarette pro Tag erhöht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen deutlich“, weiß der erfahrene Kardiologe. „Dagegen wird ein Glas Rotwein pro Tag sogar empfohlen, weil dadurch eine Risikominderung bewiesen ist.

Durch diese einfachen Maßnahmen kann dem Entstehen von Übergewicht, Bluthochdruck, Cholesterinerhöhung und Diabetes entgegengewirkt werden, oder wenn diese Risikofaktoren bereits bestehen, können wir sie wirksam therapieren und die Medikation adäquat anpassen“, erklärt Papai weiter.

Weitere Infos zum Thema Herzgesundheit sind in diesem Videointerview mit dem Gesundheitsmagazin gesund.gepflegt (Beitrag ab Minute 3:22) erhältlich.

