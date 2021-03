Gregor Haslinger, der Standortleiter des riz up Waidhofen, erhielt Ende des letzten Jahres den [a:bua]-Anerkennungspreis im Bereich Zukunft zugesprochen. Die NÖN unterhielt sich mit dem Preisträger über seinen Werdegang, seine Tätigkeit beim Gründerservice riz up und darüber, welche Tipps er Unternehmensgründern mit auf den Weg geben möchte.

Gregor Haslinger wurde 1980 in Linz geboren, wuchs in Haag auf und besuchte die HAK in Amstetten. Nach der Ableistung des Zivildienstes beim Roten Kreuz zog er nach Wien und war fünf Jahre lang bei der Erste Bank als Kundenberater tätig. Das Interesse am Arbeiten mit Menschen und die Bereitschaft, führende Positionen zu übernehmen, zeichneten sich schon früh ab. So war Haslinger in seiner Jugend unter anderem Jungscharleiter und Schulsprecher.

„Unternehmensgründung ist oft auch eine Selbstverwirklichung, und Leuten dabei zu helfen, ist ein sehr gutes Gefühl.“ Gregor Haslinger

„Es war mir immer schon ein Anliegen, irgendetwas zu bewegen, und jeder, der ein Unternehmen gründet, sprüht natürlich vor Motivation und Energie. Das ist etwas, das mir total taugt“, erklärt er. 2007 begann Haslinger schließlich seine Tätigkeit beim riz up (damals noch riz), wo er seither als Standortleiter und Berater schon unzähligen Menschen helfen konnte, ihre unternehmerischen Ideen umzusetzen.

Bereits 2006 erweiterte das riz up sein Angebot von der reinen Beratung der in den Zentren eingemieteten Unternehmen zu einer flächendeckenden Beratung in ganz Niederösterreich. Dies beinhaltet unter anderem ein umfassendes Programm, das Hilfe bei allen möglichen Aspekten der Unternehmensgründung für alle Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, bietet. Mit einer Kombination aus Beratung, Coaching und Seminaren versucht das riz up, grundlegendes Wissen zur Unternehmensneugründung zu vermitteln.

Dies umfasst allgemeine Gründungsinfos wie zum Beispiel Gewerberecht, Sozialversicherung und notwendige Schritte bei der Unternehmensgründung, aber auch spezialisiertere Themen wie zum Beispiel Personalaufnahme, Online-Marketing, digitale Geschäftsmodelle oder – ein Lieblingsthema von Gregor Haslinger – Megatrends.

Im Vorjahr bekam riz-up-Standortleiter Gregor Haslinger den [a:bua]-Anerkennungspreis der Stadt im Bereich Zukunft zugesprochen. riz up / schwarz-koenig.at, riz up / schwarz-koenig.at

Darüber hinaus können Kunden auch das Netzwerk an Kooperationspartnern des riz up in Anspruch nehmen. Darunter fallen beispielsweise Rechtsanwälte oder Steuerberater. Das Angebot des riz up wird zudem laufend erweitert, aktualisiert und ausgebaut: Als Gregor Haslinger 2007 beim riz up begann, wurde gerade einmal ein Seminar angeboten – mittlerweile gibt es über 15 Seminare in unterschiedlichsten Veranstaltungsformen. „Der Fokus bleibt immer gleich, nämlich den Kunden eine möglichst gute Beratung zu bieten, die Zeit bleibt aber nicht stehen“, meint Haslinger.

Diese Flexibilität war auch im letzten Jahr ein großer Vorteil. Durch die Covid-Pandemie wurde der persönliche Kontakt zu Kunden, der sonst einen zentralen Teil der Arbeit des riz up ausmacht, zwar erschwert, durch eine schnelle und professionelle Implementation digitaler Tools konnten die Beratungstätigkeit und auch das Angebot an Seminaren jedoch aufrechterhalten werden.

Natürlich ergaben sich durch diese Umstellung neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Kunden, die zuvor noch nie mit Online-Conferencing-Tools gearbeitet hatten, diese Technologie näherzubringen. Auch dies begreift das riz up als Teil seines Aufgabengebietes – umso erfreulicher ist, dass das Online-Angebot von den Kunden des riz up wiederum sehr gut angenommen wird.

Menschen dabei zu helfen, ihre Träume von der Selbstständigkeit zu verwirklichen, ist eine erfüllende Aufgabe für Haslinger, wie er erzählt: „Wir bekommen oft positives Feedback von Leuten, die wir beraten haben, und Lob von Kunden hört man natürlich immer gerne. Es ist aber auch einfach schön, jemanden bei der Umsetzung der eigenen Ideen begleiten zu dürfen. Unternehmensgründung ist oft auch eine Selbstverwirklichung, und Leuten dabei zu helfen, ist ein sehr gutes Gefühl.“

In seinem Privatleben widmet sich der zweifache Familienvater, der heute wieder in seiner ersten Heimat Haag lebt und nach Waidhofen pendelt, als Ausgleich zu der geistigen Tätigkeit im Beruf gerne körperlichen Aktivitäten. Vor allem versucht er sich gerne als Handwerker und Gärtner. Auch Radfahren und Zeit im Kreis seiner Familie zu verbringen bereiten ihm große Freude.

Der NÖN gab Gregor Haslinger auch einige wertvolle Tipps für diejenigen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen (siehe Info-Box). Besonders wichtig ist ihm zu betonen, dass keine Idee zu abseitig ist, um weiter darüber nachzudenken und zu sprechen. Wer eine Idee für eine Unternehmensgründung hat, solle sich ruhig trauen, Angebote wie die Beratung beim riz up wahrzunehmen, da eine zündende Idee oft die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen sein kann.