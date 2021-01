Die verheerenden Erdbeben in Kroatien, die auch in Österreich teilweise spürbar waren, führten zu massiven Beschädigungen. Viele Häuser wurden dabei zerstört, Menschen saßen plötzlich auf der Straße. Die niederösterreichischen Feuerwehren wurden in den Einsatz gerufen, um Wohncontainer in die betroffenen Gebiete zu transportieren. Auch Oliver Sorgner, Jakob Jelinek und Christoph Neubauer, drei Mitglieder der FF Waidhofen, machten sich am 30. Dezember – freiwillig – auf den Weg.

Die Anreise startete am 30. Dezember um 17 Uhr. Zunächst holten die drei Feuerwehrmitglieder von der FF Ulmerfeld-Hausmening den Tieflader-Anhänger ab. Auch ein Coronavirus-Test stand dort für die Mannschaft auf dem Programm.

Danach ging es weiter nach Graz, wo man die Wohncontainer übernahm. Da es dauerte, bis der Konvoi mit allen Fahrzeugen startbereit war, setzte der Hilfstrupp dann am 31. Dezember um 8 Uhr früh den Weg von Graz aus fort, um die Wohncontainer, die übrigens auch in der Flüchtlingskrise zum Einsatz kamen, und Feldbetten in das Krisengebiet im Raum Petrinja, Nähe Zagreb, zu bringen.

Dort angekommen, zeigte sich den drei Feuerwehrmännern das Bild der Zerstörung. „Es gab extrem viele Risse in der Straße. Kamine sind heruntergefallen, Mauern waren zerstört. Teilweise auch ganze Gebäude“, berichtet Oliver Sorgner über die Situation vor Ort. Er habe aus der Bevölkerung aber auch viel Dankbarkeit erlebt. „Viele Menschen haben uns mit erhobenen Daumen begrüßt oder die Hand aufs Herz gelegt. Es war viel Dankbarkeit aus der Bevölkerung spürbar“, schildert Sorgner.

Für die relativ kurzfristige Einsatzplanung der drei Waidhofner Feuerwehrmitglieder war übrigens der Feuerwehrkommandant von Waidhofen-Stadt, Michael Höritzauer, verantwortlich. „Da unser Wechselladefahrzeug vom Land Niederösterreich gefördert wurde, sind wir vom Landesführungsstab aktiviert worden. Schon am 30. Dezember kam die Anfrage, ob das Fahrzeug und die benötigte Zahl an Feuerwehrmitgliedern einsatzbereit sind. Dann musste es schnell gehen. Das Fahrzeug wurde noch gecheckt und vorbereitet, um 18.30 Uhr ging es dann über Wien nach Graz“, berichtet Höritzauer.