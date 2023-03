HTL Waidhofen: Workshop über Nachhaltigkeit

„Die Zukunft kann man am besten vorhersehen, wenn man sie selbst gestaltet“, dachten sich die Wirtschaftsingenieure der HTL Waidhofen/Ybbs und nahmen sich im Zuge eines vom Campus Wieselburg veranstalteten Workshops des Themas „Nachhaltigkeit“ an.

Der überaus spannende Labor-Nachmittag an der Schule startete mit provokant formulierten Aussagen. „Wir Menschen verbrauchen mehr Rohstoffe als drei Erden liefern können. Österreich hat gegen Ostern jedes Jahres seine Ressourcen verbraucht. Schuld daran sind die Kurzlebigkeit der erzeugten Produkte, eine mangelhafte Mülltrennung und wir werden faul. Wir verlernen Nachhaltigkeit!“ Es folgten eine intensive Diskussion über den CO2-Fußabdruck von Produkten sowie eine Erklärung, was eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ausmacht und wie es gelingen kann, diese umzusetzen.

Um die angehenden Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure tiefer in dieses Zukunftsthema eintauchen zu lassen, hatte das Team des Campus Wieselburg unter der Leitung von Emmerich Haimer und Elisabeth Jäger zwei Spiele vorbereitet. Im ersten Spiel konnten die Jungtechnikerinnen und Jungtechniker in die Rolle von Entscheidungsträgern schlüpfen und den Herstellungsprozess eines fiktiven Produkts optimieren. Dabei galt es, den Energieverbrauch zu analysieren, alternative Energiequellen zu suchen, Wärme rückzugewinnen, Abwasser aufzubereiten, Rohstoffe auszutauschen und so die Produktion in Richtung Nachhaltigkeit zu verbessern. Das zweite Spiel hatte zum Ziel, die Fischpopulation eines Teiches unter den Einfluss von Befischung und Wiederaufzucht annähernd konstant zu halten. Der einfache Spielaufbau brachte letztendlich die Erkenntnis, dass man einem System nicht mehr Ressourcen entnehmen kann, als vorhanden sind. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf das globale Ökosystem unseres Planeten umlegen.

„Unsere Aufgabe ist es, die Jugend an das Thema heranführen, Interesse an der Zukunft zu wecken, denn die Zukunft liegt in ihren Händen“, ist Abteilungsvorstand Gerhard Pölzgutter überzeugt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.