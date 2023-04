Kabarett: Stermann als Vater der Braut im Plenkersaal

Dirk Stermann wurde gemeinsam mit Christoph Grissemann durch diverse satirische ORF-Produktionen und als Autor bekannt. Erstmals versucht er sich nun solo auf der Bühne und das mit Erfolg. In seinem Kabarett „Zusammenbraut“ schlüpft er in die Rolle eines egozentrischen Brautvaters, der erst im Laufe des Abends realisiert, dass er nicht zur Hochzeit seiner Tochter eingeladen ist. Oft witzig reflektiert er über teils bittere Themen aus dem Leben eines Vaters, der in seiner Selbstverliebtheit nicht erkennt, dass er die Kindheit seiner Tochter verpasst hat.

Trotz Hintergrundgeschichte zum Nachdenken gab es am Mittwochabend für das Publikum im Plenkersaal viel zu lachen. Dieser Meinung waren auch der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger und seine Mitarbeiterinnen, die sich über den unterhaltsamen Abend freuten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.