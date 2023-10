Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper war eine Wucht

Zahlreiche Kundinnen und Kunden der Sparkasse Niederösterreich Mitte West folgten am Montag der Vorwoche der Einladung zu einem unterhaltsamen Kabarettabend in den Plenkersaal Waidhofen. Peter Redlingshofer, Leiter der Region Mostviertel der Sparkasse Niederösterreich und Landesdirektor Alois Maurer begrüßten die Gäste und übergaben dann an Lydia Prenner-Kasper, die die Pforten zu ihrem „Salon Lydia“ öffnete. Das tut sie nur zu ganz besonderen Anlässen, für ganz besondere Menschen. Die Sparkassen-Kabarett-Tour 2023 ist so ein Anlass.

Lydia Prenner-Kasper ist Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin und bereichert seit 2011 die heimische Kabarettszene mit ihrem unvergleichlich direkten Witz. Der „Salon Lydia“ ist ein stilvoller Ort kabarettistischer Glückseligkeit! Denn wo lässt es sich besser über die Grotesken des Lebens philosophieren und mit der Seele baumeln als in feiner Atmosphäre mit einem Drink, umgeben von Menschen, die einen verstehen?