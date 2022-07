Kogler stellt neue Werke in der Stadtgalerie aus

Werbung

Seit Mittwoch stellt Leopold Kogler aus St. Peter/Au 20 Werke aus den Jahren 2021 und 2022 in der Stadtgalerie am Oberen Stadtplatz aus.

Galeristin Klaudia Stöckl hatte Kulturmanager Peter Zawrel, einen langjährigen Weggefährten des Künstlers, für die Laudatio auf Koglers Werk und Schaffen gewinnen können. Er beschrieb Kogler als einen äußerst subtil arbeitenden und nicht auf Effekte schielenden Künstler, der sich über einen langen Arbeitsbogen vornehmlich mit Natur auseinandersetzte. „Es gibt wenige Künstler, die sich so lange mit dem gleichen Thema auseinandersetzen“, sagte Zawrel.

In seiner Eröffnungsrede holte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka weit aus und fügte Koglers Werk in den österreichischen Kontext. Er ließ Koglers bisherige künstlerische Entwicklung Revue passieren und spannte den Bogen von Koglers Ausbildungsjahren und dessen pädagogischen Engagement bis zu dessen aktueller Schaffensperiode. Sobotka erwies sich dabei als präziser Kenner von Koglers Gesamtwerk, in das er die 20 Farblandschaften der Ausstellung thematisch und technisch zuzuordnen verstand.

Die Ausstellung ist bis 14. August, jeweils Freitag von 16 bis 19, an Samstagen von 10 bis 13 und an Sonntagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

