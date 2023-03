Krammer zu Schwarz-Blau in NÖ: „Erwarte mir eine klare rote Linie“

Zwiespältig wird die Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ auch in der Waidhofner Stadtpolitik aufgenommen. Für ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer ist jedoch klar: „Die SPÖ hat die Verhandlungen scheinbar vorsätzlich in die Luft gesprengt. Die ÖVP musste dann als stimmenstärkste Partei Verantwortung übernehmen und eine Zusammenarbeit mit der FPÖ suchen.“ Der Stadtchef erwartet sich nun ein Arbeitsübereinkommen, das - wie in Waidhofen - auf Vertrauen basiere. „Ich kann aber verstehen, wenn ÖVP-Wählerinnen und -Wähler aufgrund von Aussagen von FPÖ-Politikern in der Vergangenheit irritiert sind“, sagt Krammer. „Diese Aussagen sind für mich auch unerträglich. Deshalb erwarte ich mir da von der ÖVP eine klare rote Linie. Ich bin aber überzeugt, dass diese eingehalten wird.“

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr kritisiert den schwarz-blauen Pakt scharf. Foto: NÖN, Kössl

Scharf ins Gericht mit dem schwarz-blauen Pakt geht hingegen Waidhofens SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Ich halte es für sehr bedenklich, dass die ÖVP keine Scheu davor hat, mit Leuten wie Waldhäusl und Landbauer, die gut integrierten Menschen erklären, Österreich wäre besser ohne sie dran, oder Menschen in Not jede Hilfe verwehren, eine Zusammenarbeit eingeht“, sagt er. „Interessant finde ich auch, dass die FPÖ alle Ankündigungen begräbt, sobald sie die Möglichkeit bekommt, zu regieren.“

