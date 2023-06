Küche im Ortsteil Zell stand in Vollbrand

Zu einem Brandverdacht in einem Heizraum wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am Freitag in den Hohlweg im Waidhofner Ortsteil Zell alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass die Küche eines Wohnhauses bereits in Vollbrand stand. Aus diesem Grund wurd die Alarmstufe erhöht und die Waidhofner Stadtfeuerwehr nachalarmiert.

Foto: FF Zell

Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Ausbreiten des Feuers auf weitere Räume verhindern. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach drei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.