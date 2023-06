Landesklinikum: Ausgezeichnete Erfolge bei Dienstprüfungen

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auf ihre jeweiligen Rollen in einem Klinikum vorzubereiten, sind für bestimmte Berufsgruppen im kaufmännischen Bereich von der NÖ Landesgesundheitsagentur sogenannte „Dienstprüfungen“ in verschiedenen Modulen vorgesehen. Diese absolvierten einige Mitarbeiterinnen des Landesklinikums Waidhofen kürzlich mit ausgezeichnetem Erfolg.

„Ich bin äußerst stolz auf meine Mitarbeiterinnen und möchte ihnen ganz besonders zu den ausgezeichneten Erfolgen in den jeweils zu absolvierenden Fachbereichen gratulieren. Es freut mich, dass unser Klinikum so großartige Ergebnisse in den bereits absolvierten Prüfungen vorweisen kann“, sagte der Kaufmännische Direktor Martin Kaiser.