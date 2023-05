Museumsfrühling-Auftakt mit Lesung über österreichische Weltreisende

Unter dem Motto „Museen – nachhaltig inspirierend“ warten im Mai wieder über 150 Museen, Sammlungen und Ausstellungshäuser Niederösterreichs darauf, entdeckt zu werden. Mit dabei ist auch die Stadt Waidhofen mit dem 5-Elemente-Museum und dem Schaukraftwerk Schwellöd.

Über 40 Gäste waren bei der Auftaktveranstaltung am 3. Mai dabei, als Gabriele Habinger aus ihrem Buch „Eine Wiener Biedermeierdame erobert die Welt – Die Lebensgeschichte der Ida Pfeiffer (1797–1858)“ vorlas und amüsante Anekdoten preisgab. Auch ein interessanter Rundgang durch das Schaudepot begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Dieser Rundgang präsentierte Sonderausstellungsstücke von Ida Pfeiffer, wie unter anderem Pfeile und Zeremonialpaddel. Ergänzt werden diese Exponate mit einer Auswahl von Reiseandenken und Reiseutensilien des Musealvereins, wie einem Reiseurinal oder Opiumgewichten in Elefantenform.

Ebenso wurden die Sondervitrinen „Kind sein…“, die von Friederike Kaltenbrunner kuratiert wurden, eröffnet. Diese dienen als Außenstelle der diesjährigen Ausstellung auf der Schallaburg, die am 13. Mai eröffnet wird.

Das Trio „Spinning Wheel“ gastiert am 26. Mai in der Schwarzen Kuchl. Foto: Spinning Wheel

Am 26. Mai kann in der Schwarzen Kuchl ein besonderes Highlight genossen werden. Die Gruppe „Spinning Wheel“ spielt ein Kaleidoskop keltischer Musik: klangschöne Balladen aus Irland und Wales, spritzige Polkas aus Schottland und rhythmisch mitreißende Mouthmusic sowie Filmmusik aus „Game of Thrones“, „Herr der Ringe“ und „Outlander“. Das Repertoire ist so abwechslungsreich wie die Instrumente, die gespielt werden. Das Zentrum des Trios bildet die nuancierte Stimme der charismatischen Sängerin Danika Ruso.

