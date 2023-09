Neun „ausgezeichnete“ Sanitäter für das Rote Kreuz

Nach der theoretischen Ausbildung sowie der Praxis am Rettungswagen stellten sich am 31. August die Zivildiener des Einrücktermins Juli 2023 gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Teilnehmern am freiwilligen Sozialjahr, insgesamt rund 32 Teilnehmer aller Rotkreuz-Bezirksstellen des Bezirks Amstetten bzw. Waidhofen, beim Roten Kreuz Amstetten der Prüfungskommission. Alle neun Waidhofner – sechs Zivildiener, ein Teilnehmer am freiwilligen Sozialjahr und zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen – konnten die Ausbildung mit einem ausgezeichneten Erfolg abschließen und dürfen nun die Berufsbezeichnung „Rettungssanitäter“ tragen. Ausbildungsleitern Ingeborg Garstenauer gratulierte den neun neuen Rettungssanitätern zur erfolgreichen Prüfung und wünschte ihnen alles Gute bei der Ausübung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit.

Wer sich für den Zivildienst beim Roten Kreuz Waidhofen/Ybbs interessiert, kann sich jederzeit unter 059144/76019 oder zd-fsj.wy@n.roteskreuz.at näher informieren.