PFZ Waidhofen: 10-jähriges Jubiläum für Direktorin Sonja Kirchweger

Mit viel Einfühlungsvermögen und fachlicher Expertise leitet die gelernte Sozialarbeiterin Sonja Kirchweger das Pflege- und Förderzentrum (PFZ) Waidhofen/Ybbs. Hier werden Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im täglichen Leben betreut, begleitet und gefördert.

Ich wollte immer schon mit Menschen arbeiten und bin im Herzen immer noch Sozialarbeiterin. PFZ-Direktorin Sonja Kirchweger

Viel Erfahrung sammelte Sonja Kirchweger im Landesklinikum Mauer, wo sie insgesamt 25 Jahre tätig war und von 2004 bis 2012 als Sozialarbeiterin in der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) arbeitete. Bevor sie die Leitung im PFZ übernahm, war Kirchweger im Landesjugendheim Korneuburg in der Leitung tätig und initialisierte dort Projekte, die sie später auch im PFZ Waidhofen/Ybbs umsetzte. So wurde unter ihrer Leitung auch vermehrt der Fokus auf psychiatrische Betreuung der Klientinnen und Klienten gelegt, mit Unterstützung eines multiprofessionellen Teams.

Neben ihrer Arbeit war sie auch nebenberuflich und ehrenamtlich in verschiedenen Sozialbereichen tätig. Zahlreiche Weiterbildungen und Publikationen machten sie zu einer überregionalen Expertin im Bereich der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Klientinnen und Klienten sind im Wäscheservice tätig. Foto: PFZ WY

In den letzten zehn Jahren wurden unter der Leitung Kirchwegers für den Tagesstättenbereich Kreativ und Holz Räumlichkeiten in der ehemaligen Fabrik „Oldenburg“ angemietet. Hier haben die Klientinnen und Klienten viel Platz und helle Räume, um Dekorationsartikel herzustellen. Fähigkeiten und Fertigkeiten werden hier erlernt, vertieft und gefestigt. Die Tagesstätte umfasst die Bereiche Kreativ- und Holzwerkstatt, Gartenpflege, Wäschepflege, Küche sowie Haustechnik und Instandhaltung.

Durch die Zurücklegung der Leitung des PBZ Waidhofen/Ybbs, welche sie von 2018 bis 2022 innehatte, kann sie sich nun wieder mehr auf das Pflege- und Förderzentrum konzentrieren. „Gerade die Balance zwischen BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und Organisation zu finden und allen gerecht zu werden, ist eine tägliche Herausforderung, der ich mich aber sehr gerne stelle“, sagt die Direktorin.

