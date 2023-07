Premiere der Schlosshofspiele: Leichte Kost für Sommernächte

Bei Kaiserwetter startete die Waidhofner Volksbühne am Freitag in die Saison der Schlosshofspiele 2023, übrigens einem Jubiläumsjahr, dem 70. Bestandsjahr der Spiele im Hof des Schlosses Rothschild. Der Verein selbst war schon drei Jahre davor, 1950, gegründet worden und darf in zwei Jahren erneut jubilieren. Bei aller Experimentierfreudigkeit des Ensembles in den vergangenen Jahren setzte man mit „Pension Schöller“ von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs heuer auf einen sicheren Publikumsmagneten.

Ein Goldgriff für die Hauptrolle

Von Anfang an spannend in der sich an der Version von Hugo Wiener orientierenden Fassung ist, dass Regisseurin Uschi Nocchieri die Hauptrolle des Gutsbesitzers Klapproth auf eine Frau umgeschrieben hat. Und dafür hat sie bei der Besetzung der Rolle den besten Griff getan: Sabine Halbwirth – nun als Tante Liselotte statt des in der Originalfassung vorgeschriebenen Onkels – erfüllt die Rolle dieser Liselotte Lenzmayer einfach grandios. Mit welcher Präzision, Konzentriertheit, schauspielerischen Leistung und Beherrschung Halbwirth den roten Faden durch die Handlung trägt, geht weit darüber hinaus, was man von einer Laiendarstellerin erwarten darf. Das hat Perfektion und schauspielerische Identifikation im Grundmuster.

Weiters fällt erneut Susanne Leonhartsberger in der Rolle der sich notorisch selbst überschätzenden verschrobenen Schriftstellerin Sophie Malzpichler darstellerisch auf. Viele herzliche Lacher gehen aufgrund ihrer slapstickhaften Drolligkeit auf ihre Kappe.

Die Darstellerriege und Bürgermeister Werner Krammer (rechts) zeigten sich bestens gelaunt. Foto: Lugmayr

Die Fallys – Hilde und Werner, beide Volksbühne-Urgesteine und seit 1968 (!) treu im Ensemble – erfüllen ihre Rollen als schrille Sängerin Agatha einerseits und schrägen Major Kloss andererseits wirklich mit Vollblut. Hanno Fangenberg, der als Bühnenbildner bei der Volksbühne eingestiegen ist – eine Aufgabe, die er auch in dieser Inszenierung mit Rudolf Wurzenberger bestens gelöst hat – ist längst in die Liga der Vorzeige-Mimen der Volksbühne aufgestiegen. Als Pensionsbetreiber Schöller rahmt er die Handlung sicher ein und sorgt auch mit sportlich-akrobatischen Einlagen, per Fahrrad und im galoppierenden Laufschritt, für reichlich Komik und Zwischenapplaus. Die Rolle von dessen Theaterbruder Leo möchte man als Theaterbesucher wohl nicht haben: Thomas Krall sorgt mit seinem perfekt durchgehaltenen „Sprachfehler“ für oft recht tiefgründige Pointen, was von der Aufgabe her sicher sehr fordernd ist, was er aber mit Bravour meistert. Als Liselottes Neffe Alfred näselt sich Max Bernreitner arrogant durch den Abend und stellt damit – über die von Manuela Eichleter und Nicole Kronsteiner schlüssig zusammengestellte Maske hinaus – den Bezug zur selbstbewussten Jugendkultur der 1970er-Jahre her, was clevere Musikzuspielungen noch unterstreichen.

Susanne und der Chief Executive Officer der voestalpine Precision Strip Gmbh Richard Langwieser sowie Elektrounternehmer Karl und Maria Oberklammer stießen bei der Premierenfeier mit Max Bernreitner (von links) an. Foto: Lugmayr

Eine prächtige Erscheinung als Weltenbummler ist Günter Königswenger. Sein stets heftiger Auftritt liefert viel Würze in dieser von Michi Gruber geleiteten Produktion. Sein Debüt als Schauspieler liefert Georg Pillgrab als Oberkellner Josef mit Bravour, wobei sein Können als Musiker von der Regie klug einbezogen wird. Den Charme des Theaters macht die großartige Ensembleleistung aus. Dazu tragen Astrid Tanzer als gezierte, etepetete Schwester von Liselotte, Rita Rossbacher und Katharina Buschek als deren so herrlich-authentisch revoltierende Töchter, Lea Schwarz als Schöllers drängend heiratswillige Tochter Frieda und Magdalena Stummer in der Rolle von Alfreds anstachelnder Studienkollegin Gerda viel bei.

Foto: Lugmayr

Der gut in die Neufassung eingewobene Verweis „Na, da werden sie in Waidhofen aber lachen!“ erweist sich in der Gesamtschau als treffend: Das Publikum nahm die Pointen dankbar auf und unterhielt sich prächtig! Es genoss die sehenswerte leichte Sommerkost der Schlosshofspiele, die man sich mit dem mehrgängigen Theatermenü aus der Küche des Schlosswirts Andreas Plappert auch in den weiteren Vorstellungen kulinarisch noch gut aufwerten kann. Denn leichte Unterhaltung zu sein, das will das Stück ja auch – und dem wird die von Uschi Nocchieri auf die Stadt zurechtgeschriebene Inszenierung, die mutig Rollen streicht, Personen abwandelt und neue Ideen ins Rollenbuch schreibt, auch in jeder Hinsicht gerecht.