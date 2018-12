Autor und Fotograf Bertl Sonnleitner hat es wieder getan: Der 80-jährige Ybbsitzer stellte am vergangenen Freitag im Autohaus Senker in Waidhofen sein neuestes Werk vor, die „Mostviertel Trilogie“. In dem 176 Seiten starken und mit 130 Schwarz-Weiß-Fotografien reichhaltig bebilderten Werk zeigt er ein anderes Mostviertel fernab touristischer Inszenierung. Vor allem aber schreibt der mehrfach ausgezeichnete Autor die Geschichten von drei seiner Hauptwerke fort: „Walcherberg“, „Das andere Mostviertel“ und „Hieronymus Gassner – Vom Benediktinermönch zum Schlossherrn“.

Die „Mostviertel Trilogie“ wurde vom Verein Eisenstraße in Kooperation mit dem Tourismusverband Moststraße herausgebracht. Das Buch ist im regionalen Buchhandel zum Preis von 28 Euro erhältlich.

Dass die Präsentation von Sonnleitners „Alterswerk“ just im Autohaus Senker über die Bühne ging, hat mit der Entstehungsgeschichte des Buchs zu tun: Ilse Senker und der Waidhofner Niederlassungsleiter Rudolf Kefer hatten sich für das Buchprojekt stark gemacht und durch ihre Unterstützung erst den Weg zur Publikation geebnet.

Motor und Chronist regionaler Geschichte

Als „Motor und Chronist regionaler Geschichte“ bezeichnete Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger den Autor. „Es war uns gleichzeitig Ehre und Verpflichtung, als Herausgeber dieses Werks aufzutreten. Sonnleitner hat über die Jahre eine Erzählform entwickelt, die ihn von anderen abhebt und erdet. In der ,Mostviertel Trilogie‘ ist das nochmals spürbar“, so Andreas Hanger, der sich auch beim Autohaus Senker bedankte: „Ohne diesen Impuls wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen – vielen Dank an Ilse Senker und Rudi Kefer.“

Die Leser der „Mostviertel Trilogie“ erfahren etwa im Buch auch, was aus dem Windhager Hof „Walcherberg“ wurde, auf dem in den 1990er-Jahren noch Pferde statt Traktoren eingesetzt wurden, oder wie der letzte Köhler des Ybbstals über die Zukunft denkt. Bei der Buchpräsentation im Autohaus Senker las Matthias Settele Auszüge aus dem Werk, musikalisch umrahmt vom hochkarätigen Ensemble Ybbs Valley Brass.

Ein besonderer Gast des Abends war Maria Loibl, die Bäuerin vom „Walcherberg“.

Das Buch „Mostviertel Trilogie“ ist in der Waidhofner Bücherecke, bei den Scheibbser Buchhandlungen Widhalm und Ebner, im FeRRUM Ybbsitz, bei Bruckners Bierwelt in Gaming sowie in den Niederlassungen Waidhofen, Neufurth und Haag des Autohauses Senker erhältlich.