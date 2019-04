Arnold Wagner, der heuer ein rundes Jubiläum begeht und mittlerweile in seine 40. Saison als Badewart startet, ist mit seinem Team sowie der tatkräftigen Unterstützung des Bau- und Wirtschaftshofes sowie des Vereins J.O.B. seit Februar im Einsatz, um das Parkbad wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.

Die Arbeiten sind vielschichtig und reichen etwa vom Laubrechen, Rasenmähen, dem Strauchschnitt und Blumensetzen über das Reinigen der Gänge und der Terrasse bis hin zum Auslassen, Reinigen und Befüllen der Becken. „Zudem haben wir am Spielpatz den Fallschutz erneuert und ein neues Spielgerät in Form eines Klettergerüstes montiert. Außerdem gibt es neue Schutzzäune am Volleyballplatz und auch neuen Sand. 18 Tonnen haben wir da angebracht.“

Vorbildliches Mitglied des NÖ-Familienpasses

Besonders stolz ist das Parkbad-Team, das im Vorjahr über 40.000 Badegäste begrüßen durfte, auch über eine ganz besondere Auszeichnung. „Der Magistrat Waidhofen wurde im Februar mit der Niederösterreichischen Familienpassurkunde als vorbildliches Mitglied des NÖ Familienpasses ausgezeichnet. Und zwar unter anderem, weil die Waidhofner Familien gratis bei einem Badbesuch parken dürfen und weil alle Familienpassinhaber eine Ermäßigung auf den Eintritt im Parkbad erhalten“, freut sich Arnold Wagner, der übrigens vor 40 Jahren einer der jüngsten Badewarte in Niederösterreich war. „Heute bin ich einer der dienstältesten und kann es kaum erwarten, unsere Gäste am 1. Mai wieder begrüßen zu können.“