Schnäppchenjagd in der Eishalle

Nach Lust und Laune konnte am vergangenen Samstag beim beliebten Kinderartikel-Flohmarkt in der Waidhofner Eishalle gestöbert werden. Ein breites Sortiment – von der Puppenküche über Kindersitze bis hin zu Kinder- und Babykleidung, Büchern und Spielzeug – wurde von rund Hundert Ausstellern angeboten. Zum ersten Mal übernahm Christine Mairhofer mit ihrem Team die Organisation des Flohmarkts: „Ich habe selbst Enkelkinder, darum war es mir wichtig, dass es den Flohmarkt auch in Zukunft gibt“, sagte die neue Organisatorin. Die Familie Mairhofer stellte Getränke und Schmankerl bereit.

