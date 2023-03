SMS Zell zeigte bei Landesmeisterschaften im Geräteturnen groß auf

Ende Februar fanden im Sacré Coeur Pressbaum die Landesmeisterschaften im Geräteturnen statt. Die Sportmittelschule (SMS) Waidhofen-Zell war dabei mit acht Mannschaften als stärkste Schule Niederösterreichs vertreten.

Landesmeisterinnen der 3. Klassen: Selina Mandl, Zoe Thayty, Sarah Schweighuber, Flora Krondorfer, Mia Schelmbauer und Theresa Almberger (von links). Foto: SMS Zell

An den vier Turngeräten Boden, Reck, Sprung, Balken (Mädchen) bzw. Barren (Burschen) zeigten die jungen Sportler in einem perfekt organisierten Wettkampf ihr Können. Trotz starker Konkurrenz setzten sich die Schüler der SMS stark in Szene und holten sechs Landesmeister- und zwei Vizelandesmeistertitel. Als punktestärkste Mannschaft bei den Burschen qualifizierte sich die Sportmittelschule erstmals für die Bundesmeisterschaften in Mattersburg. Julian Kreuziger siegte in der Einzelwertung und verwies sogar die Oberstufenschüler auf die Plätze.

Die Schüler der Sportmittelschule und ihr Betreuerteam – Carina Fürnholzer, Herbert Lettner und Susanne Stütz – freuen sich über die hervorragenden Leistungen.

