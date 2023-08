Sorge um Weiterbestand des Reichenauerhofs

Der Pflege, Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit angeborenen oder erworbenen kognitiven und/oder körperlichen Behinderungen widmet man sich im NÖ Pflege- und Förderzentrum Waidhofen (PFZ) im Reichenauerhof in der Weyrer Straße. Wohngruppen und eine Tagesstätte befinden sich hier. In den kommenden Jahren soll das PFZ zu einem Inklusionszentrum umgestaltet werden. Das gaben Bürgermeister Werner Krammer, PFZ-Direktorin Sonja Kirchweger und Gabriele Polanezky von der Landesgesundheitsagentur (LGA) im Juli bei einem Pressegespräch bekannt. Stadtchef Krammer merkte dabei an, dass er sich bei diesem Projekt die Kombination der bestehenden Betreuungseinrichtungen mit jungem Wohnen oder einer Tagesbetreuung zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie die Unterbringung neuer Schulformen gut vorstellen könne. Schon jetzt werden die Kleinstkindbetreuung „Zwergenschaukel“ und die Freiraumklasse der Volksschule Waidhofen an das PFZ angedockt. Die NÖN berichtete.

Klienten, Eltern und Mitarbeiter wurden bei eigenem Termin informiert

Einen Tag bevor die Neuausrichtung des Reichenauerhofs als Inklusionszentrum der Presse präsentiert wurde, wurden auch die Klientinnen und Klienten des PFZ mit ihren Eltern und den Erwachsenenvertretern ebenso wie der Betriebsrat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reichenauerhofs von der Landesgesundheitsorganisation (LGA) zu einem kurzfristig anberaumten Termin geladen. Wie der NÖN zu Ohren kam, sei dabei allerdings bekannt gegeben worden, dass der Reichenauerhof in den nächsten zwei bis drei Jahren geschlossen werde und man die Klientinnen und Klienten auf umliegende Einrichtungen der Lebenshilfe oder ähnlicher Organisationen verteilen werde. Man werde sich anschauen, wo die Klientinnen und Klienten am besten hinpassen, damit sie eine geeignete Wohn- bzw. Arbeitsstätte erhalten, hieß es. Die Vorbereitungen würden laufen.

Schock bei den Betroffenen

Für die Eltern war diese Nachricht ebenso ein Schock wie für die Klientinnen und Klienten des PFZ. Damit hatte niemand gerechnet. Die Betroffenheit ist groß, es wird befürchtet, dass die im Reichenauerhof betreuten Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung, ihrem Alltag und ihrem sozialen Umfeld gerissen werden, Freundschaften und Sozialkontakte in die Brüche gehen. Begründet sei die Entscheidung damit worden, dass die Unterbringung im Reichenauerhof nicht den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention entspreche, berichten Betroffene gegenüber der NÖN.

UN-Behindertenrechtskonvention als Grund

„Eines der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine örtliche Trennung der Lebensbereiche Wohnen und Arbeit“, heißt es dazu auf Anfrage der NÖN seitens der Landesgesundheitsagentur. „Weiters sollen Menschen mit Behinderung unter Berücksichtigung der individuellen Interessen und Stärken aus den vielseitigen Beschäftigungsangeboten – auch außerhalb von spezialisierten Einrichtungen, wie dem Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs (Reichenauerhof) – auswählen können. Aus diesem Grund wurde ein umfangreicher Prozess gestartet, um Handlungsoptionen zu erarbeiten, wie die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Klientinnen und Klienten am Reichenauerhof im Sinne der UN-Behindertenkonvention umgesetzt werden kann.“

Auf konkrete Fragen der NÖN hinsichtlich Plänen, den Reichenauerhof zuzusperren und die Klientinnen und Klienten auf andere Einrichtungen zu verteilen, wird in der Anfragebeantwortung der LGA nicht eingegangen. Die Handlungsoptionen würden gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten, Angehörigen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Behördenvertreterinnen und -vertretern sowie Expertinnen und Experten erarbeitet, um die Betreuungssituation auf den neuesten Stand der Zeit weiterzuentwickeln, heißt es. Parallel dazu werde mit der Stadt Waidhofen, mit den Angehörigen und mit dem Team des PFZ begonnen, an einem mehrjährigen Inklusionsprojekt zu arbeiten. „Hinter all diesen Bemühungen steht das Ziel, den Empfehlungen der UN-Behindertenrechtskonvention zu folgen sowie die individuelle Autonomie von Menschen mit Behinderung zu stärken, einschließlich der Freiheit, selbstbestimmt eigene Entscheidungen – auch hinsichtlich der Lebensbereiche Wohnen und Arbeit – zu treffen, heißt es in der Stellgungnahme der LGA. „Für die Erarbeitung der Handlungsoptionen wurden als nächster Schritt die Elternvertreterinnen und Elternvertreter und die Leitung des PFZ Waidhofen zu einem Gespräch am 29. August eingeladen. Es handelt sich um einen ergebnisoffenen Prozess. Etwaige Maßnahmen bzw. eine Zeitachse können naturgemäß erst nach Abschluss dieses umfangreichen Prozesses genannt werden.“