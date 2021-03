Aufgrund der Corona-Pandemie geht der traditionelle Suppensonntag der Bäuerinnen der Ortsgruppe Waidhofen heuer in etwas anderer Form über die Bühne. Am kommenden Sonntag, 21. März, gibt es nach der ersten und der zweiten Messe in der Waidhofner Stadtpfarrkirche (Messbeginn: 8.30 und 10.30 Uhr) am Kirchenplatz verschiedene Suppen fertig abgefüllt sowie andere Köstlichkeiten zum Mitnehmen.

Das Angebot reicht von köstlichen Cremesuppen über klare Suppen mit Einlage bis zu Beuschel-Suppe. Auch Brot, Brioche und Suppensalz gibt es. Die freiwilligen Spenden kommen der Sanierung der Glocken der Stadtpfarrkirche zugute.