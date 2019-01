Tierpark Buchenberg bleibt bestehen .

Im monatelangen Streit um die Zukunft des Tierparks Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs ist nun eine Lösung gefunden worden. Die Einrichtung werde weiterhin bestehen bleiben, teilte das Rathaus am Dienstag in einer Aussendung mit. Fortgeführt werde der Tierpark von Betreiber Andreas Plachy allerdings ohne Subventionen der Stadt.