Treffpunkt für pflegende Angehörige startet in den Herbst

Wenn Familienmitglieder zu pflegen sind, stellt das eine große Herausforderung für die betreuenden Menschen dar. „Sie sind nicht allein!“, darauf will der Treffpunkt für pflegende Angehörige aufmerksam machen. Am kommenden Donnerstag kehrt die Veranstaltung, die einmal im Monat von der Stadtpfarre Waidhofen in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde organisiert wird, aus der Sommerpause zurück.

An folgenden Terminen besteht wieder die Möglichkeit, sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen:

Donnerstag, 21. September, Gespräch und Austauschrunde, Pauluszimmer im Pfarrhof

Donnerstag, 19. Oktober, Gemeinsamer Ausflug, Treffpunkt Stadtpfarrkirche

Donnerstag, 16. November, Gespräch und Austauschrunde, Pauluszimmer im Pfarrhof

Donnerstag, 7. Dezember, Adventfeier, Pauluszimmer im Pfarrhof

Donnerstag, 18. Jänner, Gespräch und Austauschrunde, Pauluszimmer im Pfarrhof

Die Treffen finden jeweils von 14 bis 16 Uhr statt.