Die Citybus-Haltestelle in der Innenstadt wird verlegt. Der Verkehrsausschuss habe der Verlegung zugestimmt, weil dadurch kein Nachteil entstehe bzw. ein Nachteil noch ausgemerzt werde, sagt Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ). Was ihm dabei dennoch aufstößt: „Wieder einmal wird in Waidhofen der Pkw-Verkehr bevorzugt.“ Dabei solle die Priorität doch Fußgängerverkehr, Radverkehr und öffentlicher Verkehr lauten.

Dann komme lange nichts, dann die Elektroautos und dann erst der Pkw-Verkehr, meint Leonhartsberger. „Darauf sollten die Entscheidungen der Gemeinde aufbauen. Ich verstehe nicht, dass es seitens der Kaufmannschaft immer um mehr Parkplätze geht. Fußgänger und Radfahrer kaufen sicher in Waidhofen ein. Wer sich ins Auto setzt, kann auch woanders zum Einkaufen hinfahren.“

Was den öffentlichen Verkehr betrifft, so ist der Verkehrsstadtrat mit der von Stadtchef Werner Krammer (WVP) gewünschten Verkürzung der Citybahn nicht glücklich. „Ein öffentliches Verkehrsmittel, das von den Leuten auch angenommen wird, sollte niemals abgeschafft werden“, sagt er und verweist auf die 200.000 Fahrgäste, welche die NÖVOG für die Stadtbahn ausweist. Wenn schon eine Verkürzung, dann solle die Bahn nicht bei der HTL, sondern beim Eurospar enden, wünscht sich Leonhartsberger. Die Anbindung der Wohngebiete in der Weitmannsiedlung auf der Zell an die Citybahn in Kreilhof würde man freilich verlieren, letztendlich sei eine Verkürzung aber immer noch besser, als die Einstellung der Bahn.

Taktfrequenz der Öffis soll erhöht werden

Um die Bahn für die Waidhofner generell wieder attraktiver zu machen, solle man eine Erhöhung der Taktfrequenz auf der Citybahn, aber auch auf der Rudolfsbahn überlegen, fordert der Verkehrsstadtrat. Um die Misere in der immer wieder aus allen Nähten platzenden Park&Ride-Anlage in Amstetten auszumerzen, regt er eine Park&Ride-Anlage entlang der Rudolfsbahnstrecke an.

Einen besseren Takt wünscht sich Leonhartsberger auch für den Waidhofner Citybus. „Schön wäre, wenn hier nach 18 Uhr noch eine Linie von der Stadt abfährt.“ Eine Vereinfachung komme beim Citybus aber, indem die derzeit sieben Linien auf vier zusammengefasst würden.

Um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, plädiert der Verkehrsstadtrat dafür, eine Waidhofen-Card für die Gemeindebürger ins Leben zu rufen, mit der dann zu einem Preis von maximal 30 Euro im Jahr Citybus und Citybahn gratis benutzt werden können. Das im Mobilitätspaket geplante VOR-Schnupperticket freut ihn, es sei ein lange gehegter Wunsch gewesen.

Nicht erhört wurde bislang allerdings seine Forderung nach einer Parkgebührenbefreiung für E-Autos.