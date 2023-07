Schau in Waidhofen an der Ybbs: Vom Leben der alten Häuser

Waidhofen ist bekannt für ein traumhaftes Stadtbild. Zeitgeistige Architektur und Gestaltung verbinden Tradition mit Moderne. Das ist auf den ersten Blick zu sehen, sobald man Schloss Rothschild am Eingang zur Innenstadt passiert. Doch wie steht es um die Geschichten hinter diesem Ensemble, insbesondere hinter den historischen Häusern? Sie liegen oft im Verborgenen. Ein Projektteam, bestehend aus der Architektur- und Wohnbauforscherin Julia Lindenthal und der bildenden Künstlerin und Filmemacherin Susi Jirkuff, hat sich seit Oktober 2022 auf Spurensuche begeben.

Den Wert alter Bausubstanzen aber auch Potenziale von Sanierung und Revitalisierung aufzuzeigen, waren Ziele dieses Projekts. Das Schöne und Besondere im Mittelpunkt des Stadtraums zu erkennen und Stadtgeschichte aus einer anderen, baukulturellen Perspektive zu begreifen, machen die Faszination dabei aus. Es war eine persönliche Spurensuche, die einmal mehr die Stadt, nicht nur mit ihren Häusern, sondern auch mit ihren Menschen in den Mittelpunkt rückte.

Insgesamt zehn historische Stadthäuser standen im Fokus. Ausführliche Gespräche mit Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern gaben Auskunft über Funktionen und Leben der alten Gebäude. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen einer Ausstellung im September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

„Wir arbeiten dabei mit Sounds, Text- und Bildmaterialien und bespielen sowohl den öffentlichen Raum als auch das ,Kropfhaus‘ am Oberen Stadtplatz 25 mit Elementen der Ausstellung“, schildert Projektleiterin Julia Lindenthal. Außerdem sind im Rahmen der Ausstellung Live-Performances wie Lesungen und Filmvorführungen geplant. Um Fragen zum Denkmalschutz und dem städtischen Gestaltungsbeirat wird sich eine hochkarätigen Diskussionsrunde am Ende der Ausstellungswoche drehen. Ganz bewusst soll die Ausstellung auch am Tag des Denkmals erlebbar gemacht werden.

Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 23. September, um 18 Uhr am Oberen Stadtplatz 25, statt, danach ist die Ausstellung bis 30. September zu sehen.

Weitere Öffnungszeiten:

Sonntag (24.9. – Tag des Denkmals): 10 bis 18 Uhr

Mo., Mi., Do.: 14 bis 18 Uhr

Di. und Fr.: 10 bis 18 Uhr

Sa (30.9.): 10 bis 18 Uhr

Das detaillierte Programm ist ab Anfang September auf www.waidhofen.at verfügbar.