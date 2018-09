Bayern hat das Oktoberfest, Österreich hat die Wiener Wiesn. Dort – im Wiener Prater – lässt man Jahr für Jahr Tradition und Brauchtum mit einem umfassenden Programm hochleben. Heuer geht das Fest von 27. September bis 14. Oktober über die Bühne – und zwar mit Waidhofner Beteiligung.

Der Niederösterreich-Tag am 29. September wird heuer von Waidhofen gestaltet. Es werden Schmankerl aus dem Ybbstal kredenzt und die Musikkapellen aus Windhag, Konradsheim, St. Leonhard/Walde und St. Georgen/Klaus sowie die Stadtmusikkapelle sorgen für gute Laune bei den Besuchern. „Hier können wir unsere Vielfalt zeigen. Unsere Stadt wird mit Sicherheit das Publikum in Wien mitreißen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Er selbst wird in der Waidhofen-Tracht am Wiener-Wiesn-Fest erscheinen.

Eröffnet wird der NÖ-Tag um 11.30 Uhr. Nach dem musikalischen Einzug verteilen sich die Musikkapellen auf die verschiedenen Zeltbühnen.