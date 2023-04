Waidhofens Museen erblühen im Museumsfrühling

Der Mai wird wieder zum Museumsmonat, wenn unter dem Motto „Museen – nachhaltig inspirierend“ über 150 Museen, Sammlungen und Ausstellungshäuser Niederösterreichs darauf warten, entdeckt zu werden. Mit dabei ist auch die Stadt Waidhofen/Ybbs mit dem 5-Elemente-Museum im Schloss Rothschild und dem Schaukraftwerk Schwellöd.

„Der Museumsfrühling bietet ein vielfältiges Programm für die ganze Familie und ist eine optimale Gelegenheit, um in die Vergangenheit einzutauchen und unsere Stadtgeschichte zu entdecken“, lädt Bürgermeister Werner Krammer herzlich ein. Im Schaukraftwerk Schwellöd können Besucherinnen und Besucher auf den Spuren der Geschichte der Stromerzeugung wandeln und im 5-Elemente-Museum warten eine spannende Entdeckungsreise durch die Stadtgeschichte, außergewöhnliche Exponate im Schaudepot und nostalgische Erinnerungen in der Mostviertler Spielzeugwelt auf die Gäste.

Weltreise-Lesung, Erzählkaffee, Muttertagsfrühstück und keltische Klänge

Dazu wird heuer ein besonders abwechslungsreiches Programm geboten: So kann man sich beispielsweise im Schaudepot im Rahmen einer Lesung am 3. Mai auf eine Weltreise mit der Weltenbummlerin Ida Pfeiffer einlassen und am 18. Mai werden beim Erzählkaffee Exponate zum Leben erweckt. Die Mostviertler Spielzeugwelt interaktiv entdecken kann man am 13. Mai und am Muttertag, 14. Mai, wird ein kleines Frühstück im Museum kredenzt. In der Schwarzen Kuchl serviert „Spinning Wheel“ am 26. Mai ein Kaleidoskop keltischer Musik: klangschöne Balladen aus Irland und Wales sowie Filmmusik aus Game of Thrones, Herr der Ringe und Outlander.

Das vollständige Programm ist auf schloss-rothschild/museumsfruehling zu finden.

