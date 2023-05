Was wurde aus Bestatter Alois Aigner?

Alois Aigner wurde 1951 in Waidhofen geboren. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre, legte die Konzessionsprüfung für das Bestattungsgewerbe ab und trat 1972 in das Bestattungsunternehmen seines Vaters ein. 1977 übernahm er den Betrieb und baute ihn weiter aus. Viele Jahre war er auch als Bezirksinnungsmeister der Bestatterinnung tätig. 2011 übergab er den Betrieb, der seit drei Jahren einen neuen Standort im Rösselgraben hat, an seinen Sohn Christopher Benjamin Aigner. Alois Aigner hilft nach wie vor im Familienbetrieb mit. In seiner Freizeit verreist er gerne mit seiner Gattin und betätigt sich sportlich, etwa beim Ski- oder Radfahren.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.