Was wurde aus dem Sportlehrer Harald Röcklinger?

Harald Röcklinger wurde 1947 in Steyr geboren. Er absolvierte Ausbildungen zum staatlich geprüften Sportlehrer sowie zum staatlich geprüften Skilehrer und -trainer. Von 1969 bis 1975 arbeitete er als Skilehrer in Australien und den Vereinigten Staaten, von 1975 bis 1978 war er als Sportlehrer und Trainer an der damaligen Skihandelsschule Waidhofen tätig. Viele Jahre war Röcklinger auch als Kapitän beim FC St. Peter in der Au aktiv. 1978 stieg er in den elterlichen Betrieb, einen Landesproduktenhandel, Heizöl- und Mischfutterbetrieb, ein, ab 1988 bis zu seiner Pensionierung 2020 arbeitete er als Verkaufsleiter bei der Firma Koch in Amstetten. Heute wohnt er in Waidhofen und betätigt sich nach wie vor gerne sportlich, vor allem beim Mountainbiken.