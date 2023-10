Was wurde aus der Lehrerin Ilse Schörghofer?

Ilse Schörghofer wurde 1954 in Waidhofen geboren und wuchs in Ybbsitz mit zwei Brüdern auf. Nach der BRG-Matura absolvierte sie an der Pädagogischen Akademie Wien eine sechssemestrige Ausbildung zur Mittelschullehrerin. 1976 begann sie an der Mittelschule Zell zu unterrichten, 1979 wechselte sie nach Ybbsitz. Nach 40 Dienstjahren verabschiedete sie sich 2016 in den Ruhestand. Besonders schön am Lehrberuf fand sie die Arbeit mit jungen Menschen, ihnen Wissen zu vermitteln, ihre Interessen zu wecken und den Kindern bei der Entwicklung zuzusehen. Heute lebt Ilse Schörghofer in Waidhofen und verbringt ihre Freizeit gerne mit ihren Enkelkindern und mit sportlichen Aktivitäten. Sie besucht auch gerne kulturelle Veranstaltungen.