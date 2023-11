Was wurde aus der Lehrerin Ulrike Calisir?

Ulrike Calisir wurde 1948 in Waidhofen geboren und war bis auf kurze Unterbrechungen immer in der Statutarstadt ansässig. Nach einer einjährigen Lehrerinnenausbildung in Krems trat sie 1967 in den Schuldienst ein, zuerst an der Hauptschule Hollenstein. Danach unterrichtete sie an der Volks- und Hauptschule in Ybbsitz, bevor sie 1970 an die Hauptschule Waidhofen und 1976 schließlich an die damalige Hauptschule Zell kam, wo sie bis zu ihrer Pensionierung 2007 tätig war. Ihre Hauptfächer waren Deutsch, Englisch und Maschinschreiben, später unterrichtete sie auch viel Geografie und Geschichte. In ihrer Freitzeit geht die Mutter zweier erwachsener Töchter gerne ins Kino, macht Ausflüge nach Wien und widmet sich dem Lesen, Kochen und Stricken.