Was wurde aus Diplomkrankenschwester Sieglinde Helm?

Sieglinde Helm wurde 1949 in Neufurt bei Amstetten geboren und wuchs in Tulln auf. Sie besuchte die heutige Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Tulln und schloss als Diplomkrankenschwester ab. 1970 wurde sie zum ersten Mal Mutter, zwei Jahre später zog sie nach Amstetten, wo sie vier Jahre im Krankenhaus tätig war. Sie lernte ihren zukünftigen Mann Gustav Helm, einen Opponitzer, kennen, zog mit ihm nach Waidhofen und begann dort im Krankenhaus zu arbeiten. 1982 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Von 1992 bis zu ihrem Pensionsantritt 2007 war Helm im Pflege- und Betreuungszentrum tätig. Sie ist sportlich sehr aktiv, absolvierte den spanischen Jakobsweg im Alleingang und verreist gerne gemeinsam mit ihrem Mann.