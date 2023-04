Was wurde aus Energieberater Walter Rauter?

Walter Rauter (Jahrgang 1944) wuchs in Waidhofen/Ybbs auf und begann nach seiner Schulzeit 1962 als technischer Zeichner bei dem Energieversorgungsunternehmen NEWAG zu arbeiten, wechselte später aber in die technische Abteilung. Nach Gründung der EVN war er für die Anschlussabwicklung zuständig und arbeitete dann lange als Energieberater. Wenige Monate nach seiner Pensionierung wurde er um Mitarbeit bei der EVN-Tochtergesellschaft Kabelsignal (heute Kabelplus) im Raum Waidhofen gebeten. In seiner Freizeit betreibt Rauter gerne Sport und freut sich, Zeit mit der Familie und Urlaube in Thermen sowie in der Schweiz zu verbringen.

