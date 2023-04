Was wurde aus Geschäftsfrau Erika Karas?

Erika Karas wurde am 13. Oktober 1933 in Waidhofen geboren. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von Karl Piaty sen. für eine Rolle in seinem Film „Schabernack“ engagiert. Nach ihrem Handelsschulabschluss war sie vier Jahre als Sprechstundenhilfe in der Zahnarztpraxis Gundacker tätig und begann danach im Geschäft ihrer Mutter, der „Parfümerie Buxbaum“ am Hohen Markt in Waidhofen, zu arbeiten. Nachdem ihre Mutter in Ruhestand ging, übernahm Karas die Parfümerie und führte sie bis in die 1980er-Jahre weiter. Heute freut sich Erika Karas darauf, bald ihren Neunziger zu feiern und denkt gerne an ihre Zeit als Geschäftsfrau zurück.

