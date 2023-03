Was wurde aus Geschäftsfrau Margarete Riegler?

Margarete Riegler wurde 1949 in Waidhofen geboren, im selben Haus, in dem sie auch heute noch wohnt. Sie absolvierte eine Damen- und Herrenkleidermacherinnenlehre bei Kleider Klar und arbeitete dann auch in dem Geschäft bis dieses schloss. Im Alter von 45 Jahren machte Riegler sich mit dem Fachgeschäft für Übergrößen M & S Riegler selbstständig. Sie führte das Geschäft die nächsten 15 Jahre bis zu ihrer Pensionierung. Heute verbringt sie viel Zeit mit ihren drei Enkelkindern und dem „Enkelhund“ sowie in ihrem großen Selbstversorgergarten. Sie kauft bewusst in Waidhofen ein und geht im Winter gerne auf die Forsteralm Ski fahren.

